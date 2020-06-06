Теофимо Лопес: Надо пить воду, я каждый день выпиваю около восьми литров, а иногда еще больше

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал о том, не боится ли он резких наборов веса и что делает, для того, чтобы согнать лишние килограммы. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Как можно терять так много веса? Безопасно ли это для тела? Нужно пить много воды. Я ежедневно выпиваю по восемь литров воды. Когда я работаю в тренировочном лагере, то каждый день пью еще немного больше воды.

Необходимо правильно питаться. Я люблю поесть. Еда - это жизнь, но надо обращать внимание на то, что и в каких количествах ты употребляешь. Не нужно есть слишком много. Все порции должны быть размером с кулак. Обычно я им пять раз в день, включая два перекуса. Рыба - это хорошая еда. Можно есть все с низким содержанием натрия. Убедитесь, что в вашей пище мало натрия. Не употребляйте углеводы, если вы не пытаетесь грамотно набрать вес. Если вы хотите накачать мышцы, то можете попробовать сделать это с помощью углеводов" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум анонсировал скорое возвращение Василия Ломаченко в США.