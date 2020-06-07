Сергей Деревянченко о бое с Чарло: Я думаю в свое время этот поединок состоится, он очень сильный и молодой

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) рассказал, что планирует драться против чемпиона мира по версии WBC Джермелла Чарло (33-1, 17 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я думаю, в свое время этот бой состоится. Мы оба работаем с одним промоутером и это делает подписания возможного контракта легче. Гораздо проще подписать контракт и вести переговоры, когда ваши интересы представляет один человек, чем общаться с другими промоутерами. Так что я думаю, что в свое время этот бой состоится.

Я знаю Чарло как хорошего боксера. Он очень сильный и молодой. Я считаю, что наш бой будет прекрасен. Возможно, у него нет большого опыта в любительском боксе, как у Джейкобса или Головкина, но у него достаточно опыта в профессионалах, чтобы утверждать, что он на их уровне" - сказал он.

Напомним, что ранее Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.