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Энтони Джошуа получил травму колена, он будет ходить на костылях и пропустит около шести недель тренировок
Неприятные новости для чемпиона мира
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на одной из тренировок получил травму левого колена. Об этом сообщает BoxingNews24.
Отмечается, что о повреждении связок или переломе костей речи не идет, однако британцу рекомендуется передвигаться на костылях. На восстановление пойдет от четырех до шести недель.
Напомним, что ранее Конор МакГрегор заявил о завершении карьеры.
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