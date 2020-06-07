Энтони Джошуа получил травму колена, он будет ходить на костылях и пропустит около шести недель тренировок

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на одной из тренировок получил травму левого колена. Об этом сообщает BoxingNews24.

Отмечается, что о повреждении связок или переломе костей речи не идет, однако британцу рекомендуется передвигаться на костылях. На восстановление пойдет от четырех до шести недель.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор заявил о завершении карьеры.