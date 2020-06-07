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Энтони Джошуа получил травму колена, он будет ходить на костылях и пропустит около шести недель тренировок

Бокс
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Неприятные новости для чемпиона мира

Энтони Джошуа получил травму колена, он будет ходить на костылях и пропустит около шести недель тренировок
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на одной из тренировок получил травму левого колена. Об этом сообщает BoxingNews24.

Отмечается, что о повреждении связок или переломе костей речи не идет, однако британцу рекомендуется передвигаться на костылях. На восстановление пойдет от четырех до шести недель.

Напомним, что ранее Конор МакГрегор заявил о завершении карьеры.

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В статье: Энтони Джошуа
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