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Чемпион мира: Мы больше не можем молчать и сидеть, сложа руки, но должны выступать в мирных акциях

Бокс
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Принципиальная позиция

Чемпион мира: Мы больше не можем молчать и сидеть, сложа руки, но должны выступать в мирных акциях
UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) высказал свое видение в ситуации с протестами, связанными с убийством Джорджа Флойда. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы больше не можем молчать и сидеть сложа руки, когда происходит бессмысленное убийство на почве расизма. Мы должны выступать на мирных акциях, как мы это делаем сегодня.

Мы не должны использовать демонстрации из корыстных побуждений, превращать их в беспорядки и грабежи. Нам нужно объединиться в ненасильственной демонстрации. Каждая жизнь имеет значение, я согласен с этим на 100 процентов. Это включает в себя жизнь черных, и именно поэтому мы здесь сегодня.

Джордж Флойд стал катализатором в очень-очень длинном списке. Но задайте себе вопрос: как кража нового телевизора поможет ему или его семье? Как сожжение магазинов и убийства людей помогут предотвратить распространение этого вируса? Помните, что вирус, о котором мы говорим, - это расизм" - сказал он.

Напомним, что Джошуа получил травму колена и пропустит более месяца.

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В статье: Энтони Джошуа Джордж Флойд
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