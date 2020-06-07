Поединок Ломаченко - Лопес может пройти на десятитысячной арене в Лас-Вегасе

Глава промоутерской компании TOP Rank Боб Арум сообщил, что бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBC и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может состояться в Лас-Вегасе на арене футбольной команды. Его слова цитирует SkySports:

"Большой бой, мы надеемся сделать его в сентябре с ограниченным количеством зрителей.

Мы беседуем с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс", в которой прекрасный новый стадион стоимостью 1,8 миллиарда долларов (Allegiant Stadium).

Они говорили с нами о том, чтобы провести бой на их стадионе для 10 000 зрителей, рассеянных по арене. Все работают, чтобы это произошло. Но мы не можем ничего говорить наверняка, пока не удовлетворим запросы регулирующих органов", - сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось о травме колена Энтони Джошуа.