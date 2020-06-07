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Денис Беринчик о бое с Ломаченко: Стану официальным претендентом и ему придет письмо с предложением и возможной дате
Перспективные планы боксера
Украинский легковес Денис Беринчик (13-0, 7 КО) прокомментировал организацию возможного поединка против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO, своего соотечественника Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует SportArena:
"У нас с Ломаченко одна весовая категория. Я двигаюсь по ветке WBO, а он сейчас - чемпион мира. Я - седьмой в рейтинге и не исключаю возможности продвижения вверх по таблице. Стану официальным претендентом, и ему придет письмо или предложение с возможной датой нашего поединка.
Но пока до этого далеко, и боев еще надо провести 3-4. Для этого понадобится больше года, может полтора. Вдруг Вася станет абсолютным чемпионом и пойдет дальше" - сказал он.
Напомним, что ранее сообщалось о возможном месте поединка Ломаченко - Лопес.
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