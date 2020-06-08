Ломаченко снова удивил невероятным трюком с мячами. ВИДЕО

Чемпиону WBA, WBC и WBO в легком весе Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) надоело банально перебрасывать мячи из одной руки в другую. Знаменитый боксер повысил уровень сложности до максимального – чтобы повторить этот трюк, понадобится запредельная концентрация и скорость рук.

Василий Ломаченко вернется на ринг не ранее осени, а его следующим соперником станет непобежденный американец Теофимо Лопес, которому принадлежит пояс IBF.