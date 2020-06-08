Мейвезер обратился к МакГрегору: Ты же обещал, что победишь меня в реванше

Накануне бывший чемпион UFC Конор МакГрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Недавно МакГрегор в разговоре с Майком Тайсоном пообещал легендарному экс-чемпиону, что в реванше побьет Флойда Мейвезера. Первый бой Конор в 2017 году проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

"Если не ошибаюсь, не ты ли сказал Тайсону, что побьёшь меня, если встретимся еще раз? И теперь сваливаешь! А я-то думал, ты хотел побить лучшего. Ну, если надумаешь вернуться, буду ждать, чтобы наказать тебя еще разок", - написал Мейвезер в Instagram.

Сам Флойд Мейвезер также объявил о завершении карьеры после победы над Конором МакГрегором. С тех пор американец провел несколько выставочных боев, но полноценно на ринг так и не вернулся.