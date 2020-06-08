Третий бой Фьюри и Уайлдера может пройти в Австралии

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после завершения пандемии коронавируса должен предоставить реванш Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), которого в феврале этого года побил техническим нокаутом в седьмом раунде.

Промоутер из Новой Зеландии Дин Лоунерган хочет воспользоваться своими связами с президентом Top Rank Бобом Арумом и привезти Уайлдера и Фьюри в Австралию.

"Полтора месяца назад я подумал, что раз эти ребята не могут устроить топ-бой в Лас-Вегасе или Нью-Йорке, то почему бы не приехать сюда, где я знаю, что мы сможем собрать толпу?

Мы гибки в отношении сроков и времени боя. Можно устроить его в 13:30 на День подарков (26 декабря). Тогда в США поединок будет показан в прямом эфире аккурат в рождественскую ночь... Это же может стать историческим событием", - заявил Лоунерган.

Помимо Австралии третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера может пройти в Лас-Вегасе, Саудовской Аравии или Макао.