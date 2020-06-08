Братья Кличко не вошли в топ-10 лучших супертяжей в истории

Олимпийский чемпион 1968 года и самый возрастной чемпион мира в истории супертяжелого дивизиона для британского издания The Sun представил свою версию 10 лучших боксеров этой весовой категории.

На первую позицию Форман отправил одного из самых долгоиграющих чемпионов в истории бокса Джо Луиса, а в топ-3 также вошли Рокки Марчиано и Джон Лоуренс Салливан.

Мухаммед Али занял только пятое место, опередив Флойда Паттерсона, Леннокса Льюиса, Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Джека Демпси.

Отметим, что в рейтинге Формана не нашлось места ни одному действующему боксеру. За бортом топ-10 оказались и украинские братья Кличко, которые на пике карьеры вдвоем доминировали в супертяжелом весе.