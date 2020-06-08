Ломаченко: Знаю, что нужно делать для победы над Лопесом

Чемпион WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) ориентировочно в сентябре-октябре проведет объединительный бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы", - говорит украинец.

Изначально Лопес и Ломаченко должны были подраться 30 мая в Нью-Йорке, но бой был отменен из-за пандемии коронавируса.