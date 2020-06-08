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Владимир Кличко показал трюки на турнике
Несмотря на свой возраст, боксер не теряет формы
Легенда мирового и украинского бокса 44-летний украинец Владимир Кличко показал, как выполняет упражнения на турнике. Владимир впечатлил своей физической формой.
Ранее сообщалось, что Кличко готовит Холифилда к возвращению в ринг.
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