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Владимир Кличко показал трюки на турнике

Бокс
(1 голосов)

Несмотря на свой возраст, боксер не теряет формы

Владимир Кличко показал трюки на турнике
Новина українською

Легенда мирового и украинского бокса 44-летний украинец Владимир Кличко показал, как выполняет упражнения на турнике. Владимир впечатлил своей физической формой.

Ранее сообщалось, что Кличко готовит Холифилда к возвращению в ринг.

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В статье: Владимир Кличко
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