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Майк Тайсон поддержал протесты в США

Бокс
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Боксер стал на одно колено

Майк Тайсон поддержал протесты в США
Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон опубликовал фотографию, на которой он стал на одно колено. Судя по всему, это фото было опубликовано в поддержку протестов, продолжающихся в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20.

После задержания один из офицеров прижал коленом шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. В результате Флойд потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

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В статье: Майк Тайсон
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