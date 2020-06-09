  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри назвал величайшего боксера в истории
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри назвал величайшего боксера в истории

Бокс
(1 голосов)

Не очень оригинальный выбор.

Фьюри назвал величайшего боксера в истории
Новина українською

Мухаммед Али, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон или кто-нибудь еще? У Тайсона Фьюри (31-0-1, 21 КО) спросили, кого он считает лучшим боксером в истории. Разумеется, скандальный британец указал на себя.

"Не было супертяжеловеса за последнюю тысячу лет, который мог бы меня свергнуть с этой позиции, того, кто побил бы меня. Я – величайший боец, который когда-либо появлялся на свет, и это еще скромно", - заявил действующий чемпион WBC.

Фьюри в последнем бою в феврале 2020 года техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера и стал первым боксером в истории супертяжелого веса, владевшим каждым из четырех главных титулов.

Ожидается, что до конца года Тайсон Фьюри проведет третий бой с Уайлдером.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...