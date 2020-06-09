Фьюри назвал величайшего боксера в истории

Мухаммед Али, Флойд Мейвезер, Майк Тайсон или кто-нибудь еще? У Тайсона Фьюри (31-0-1, 21 КО) спросили, кого он считает лучшим боксером в истории. Разумеется, скандальный британец указал на себя.

"Не было супертяжеловеса за последнюю тысячу лет, который мог бы меня свергнуть с этой позиции, того, кто побил бы меня. Я – величайший боец, который когда-либо появлялся на свет, и это еще скромно", - заявил действующий чемпион WBC.

Фьюри в последнем бою в феврале 2020 года техническим нокаутом остановил Деонтея Уайлдера и стал первым боксером в истории супертяжелого веса, владевшим каждым из четырех главных титулов.

Ожидается, что до конца года Тайсон Фьюри проведет третий бой с Уайлдером.