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18 лет назад Тайсон нокаутом проиграл Льюису. ВИДЕО

Бокс
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Последний большой бой в карьере «Железного Майка».

18 лет назад Тайсон нокаутом проиграл Льюису. ВИДЕО
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В ночь с 8 на 9 июня 2002 года в Мемфисе прошел один из самых ожидаемых боев в истории бокса – Леннокс Льюис против Майка Тайсона за титулы британца по версиям WBC, IBO, IBF, The Ring и линейного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На глазах Дональда Трампа, Майкла Джордана, Бритни Спирс и других знаменитостей Льюис в восьмом раунде нокаутировал стареющего Тайсона и фактически поставил точку в карьере «самого опасного человека на планете».

Майк Тайсон до конца карьеры проведет еще три боя, но выиграет только один. Леннокс Льюис спустя год после битвы в Мемфисе уйдет из бокса после неоднозначной победы над Виталием Кличко.

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В статье: Майк Тайсон Леннокс Льюис
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