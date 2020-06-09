Российский чемпион дерзко высказался о бое с Гвоздиком

Бивол в статусе чемпиона WBA в полутяжелом весе предпочитает подраться с объединенным чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым (15-0, 15 КО), который в прошлом году нокаутом победил Александра Гвоздика (17-1, 14 КО).

"Надеюсь, что с Бетербиевым встретимся в течение ближайшего года. У него имеется обязательный претендент на титул IBF. И он должен этот пояс защитить, но когда это произойдет, неизвестно.

Гвоздик? Это тоже возможный вариант. Он до сих пор является одним из сильнейших. Но хотелось бы выйти на ринг против человека, не проигрывавшего последние бои", - заявил Бивол.

Ранее Артур Бетербиев заявил, что Александр Гвоздик сильнее Дмитрия Бивола.