Тренер Деревянченко: Сергей может победить Альвареса

На прошлой неделе в заокеанских СМИ появилась информация о переговорах промоутеров по бою между Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) и Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО). Поединок может пройти 14 сентября в США.

"Должна быть нейтральная территория. Будет угол против угла. Я могу сделать очень много шума в пустой арене. Я буду влиять на судей каждую минуту. Я думаю, в отношении этого мы будем готовы сделать то, что нам необходимо сделать. Он исключительный профессионал. Он будет готов.

Я еще не знаю, какие будут условия в плане веса, будет ли какой-то титул на кону, но мы будем готовы, если появится такая возможность.

Если представится такая возможность – у нас большой шанс, потому что Сергей – исключительный ученик, и он делает то, что я его прошу. Я думаю, он может стать победителем в этом бою", - заявил Розье.

Ранее стало известно, что Сауль Альварес может подраться с экс-чемпионом мира в суперсреднем весе.