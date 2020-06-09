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Пакьяо опроверг слухи о желании стать президентом Филиппин

Бокс
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Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) не готов к такому шагу.

Пакьяо опроверг слухи о желании стать президентом Филиппин
Новина українською

Ранее в СМИ появилась информация, что 41-летний Пакьяо будет бороться за пост президент Филиппин. Об этом сообщил промоутер Top Rank Боб Арум.

"Насколько я знаю, мы никогда не говорили с ним о политике. Наши разговоры были посвящены боксу.

Сейчас не время для политики. У страны так много проблем, нам нужно единство и объединение, чтобы смягчить трудности наших соотечественников. Многие потеряли работу, особенно за рубежом. Политика – не то, что нам сейчас нужно", - сказал Пакьяо для The Manila Times.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турман и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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