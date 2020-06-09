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Джошуа: Если вы думаете, что я расист, то идите в жопу

Бокс
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Боксер резко ответил своим критикам

Джошуа: Если вы думаете, что я расист, то идите в жопу
Новина українською

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа ответил болельщикам, которые посчитали, что он слишком рьяно бросился защищать права темнокожих.

"Если вы думаете, что я расист, то идите в жопу. Если вы посмотрите видео целиком, то увидите, что речь передавали из рук в руки, чтобы люди ее читали. Я тоже ее взял.

Я от чистого сердца говорил об общине Уотфорда и идеях насчет того, что нужно инвестировать семизначные суммы ради создания единства, возможностей и новых шансов для людей с африканскими и карибскими корнями.

Проблема не в магазинах. Перед тем, как нести чушь, вы бы лучше бойкотировали расизм. Я сказал то, что сказал. Я буду действовать, чтобы осуществлять перемены", – сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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