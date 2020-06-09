  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Благодаря онлайн-тренировкам Тайсона Фьюри фанатка перестала употреблять алкоголь
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Благодаря онлайн-тренировкам Тайсона Фьюри фанатка перестала употреблять алкоголь

Бокс
(1 голосов)

Тайсон поддержал её во время прямого эфира

Благодаря онлайн-тренировкам Тайсона Фьюри фанатка перестала употреблять алкоголь
Новина українською

Супертяжеловес Тайсон Фьюри во время совместной онлайн-тренировки начал разговор с одной фанаткой.

"Ох, Тайсон, спасибо, что выбрал меня. Я так люблю вас, честно.

Я пила каждый день годами, но в одно утро я начала заниматься с вами и не пью уже 10 недель", – сказала женщина.

На что британец ответил:

"Фантастика. Это тяжело, но ты проделала фантастическую работу, не употребляя алкоголь на протяжении этого времени. Отлично сработано, поздравляю".

Тайсон Фьюри запустил тренировки со своей женой с начала карантина. Они занимаются каждый день в 11:00 в инстаграме британца.

Иногда пара проводит совместные эфиры со знаменитостями или друзьями, но также бывают тренировки со случайными людьми, как случилось в этот раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...