Благодаря онлайн-тренировкам Тайсона Фьюри фанатка перестала употреблять алкоголь

Супертяжеловес Тайсон Фьюри во время совместной онлайн-тренировки начал разговор с одной фанаткой.

"Ох, Тайсон, спасибо, что выбрал меня. Я так люблю вас, честно.

Я пила каждый день годами, но в одно утро я начала заниматься с вами и не пью уже 10 недель", – сказала женщина.

На что британец ответил:

"Фантастика. Это тяжело, но ты проделала фантастическую работу, не употребляя алкоголь на протяжении этого времени. Отлично сработано, поздравляю".

Тайсон Фьюри запустил тренировки со своей женой с начала карантина. Они занимаются каждый день в 11:00 в инстаграме британца.

Иногда пара проводит совместные эфиры со знаменитостями или друзьями, но также бывают тренировки со случайными людьми, как случилось в этот раз.