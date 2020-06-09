Боб Арум - о возможном поединке Тайсон - Фьюри: Я не собираюсь участвовать в том, что может быть смертельным

Глава Top Rank Боб Арум прокомментировал возможность проведения поединка между Тайсоном Фьюри и Майком Тайсоном.

"Я не собираюсь участвовать в том, что может быть смертельным. Тайсон – великий боец, но ему уже 50 лет.

Он не может выйти в ринг и серьезно драться с 30-летним парнем, который находится на пике. Это неправильно, никто не должен это поощрять.

Если это шутка, и они выйдут и проведут спарринг, то никто не будет волноваться. Это было бы замечательно, если говорить о составляющей благотворительности", – сказал Арум.