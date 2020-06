33-летний Гвоздик завершил боксерскую карьеру

Инсайдер ESPN Стив Ким на своей странице в twitter сообщил, что украинский боксер, бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик принял решение завершить карьеру боксера.

Just filed, 'the Nail' Oleksandr Gvozdyk has announced his retirement from #boxing. Just 33 years old. One of the most intelligent and engaging individuals you'll never meet. Good luck to him in the next chapter of his life...