Менеджер Гвоздика назвал причину его ухода из бокса

Накануне стало известно, что бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года объявил о завершении карьеры.

"Он очень умный парень, поэтому считает, что ему будет неудобно заниматься бизнесом и боксом одновременно. Он должен отдавать себя на 100% боксу или бизнесу. Поэтому он решил уйти из бокса.

На самом деле, единственным, кто держал Гвоздика в ринге, был Бетербиев, потому что он хочет получить реванш. Может быть, он передумает, если ему предложат реванш", - заявил менеджер Гвоздика Эгис Климас в интервью ESPN.

Александр Гвоздик осенью прошлого года нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву и упустил шанс объединить два титула в полутяжелом весе.