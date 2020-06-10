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Менеджер Гвоздика назвал причину его ухода из бокса

Бокс
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Украинец решил начать новую главу в жизни.

Менеджер Гвоздика назвал причину его ухода из бокса
Новина українською

Накануне стало известно, что бывший чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года объявил о завершении карьеры.

"Он очень умный парень, поэтому считает, что ему будет неудобно заниматься бизнесом и боксом одновременно. Он должен отдавать себя на 100% боксу или бизнесу. Поэтому он решил уйти из бокса.

На самом деле, единственным, кто держал Гвоздика в ринге, был Бетербиев, потому что он хочет получить реванш. Может быть, он передумает, если ему предложат реванш", - заявил менеджер Гвоздика Эгис Климас в интервью ESPN.

Александр Гвоздик осенью прошлого года нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву и упустил шанс объединить два титула в полутяжелом весе.

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В статье: Эгис Климас Александр Гвоздик
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