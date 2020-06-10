Атлас: Гвоздик был потрясающим бойцом

Александр Гвоздик в 33 года объявил о завершении спортивной карьеры ради будущего в бизнесе.

Последним тренером Гвоздика был легендарный Тедди Атлас, под руководством которого боксер из Харькова в 2018 году стал чемпионом мира в полутяжелом весе.

"Все, что вам нужно знать, это то, что я не планировал возвращаться к тренерской работе. Я сделал это только из-за того, каким человеком Гвоздик был.

Он был потрясающим бойцом, бронзовым призером Олимпийских игр, завоевал титул чемпиона мира. Но опять же, мое решение тренировать его сложилось после того, как я несколько дней был у него в гостях. Я увидел, какой Гвоздик человек, отец и муж.

Бой против Стивенсона? Он сражался так идеально, насколько это было возможно. Он показал все, что нужно было показать, чтобы стать чемпионом мира", - приводит слова Атласа ESPN.