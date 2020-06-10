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В Лас-Вегасе вернулся бокс: чемпион WBO нокаутировал претендента

Бокс
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Первый вечер бокса от Top Rank в условиях коронавируса.

В Лас-Вегасе вернулся бокс: чемпион WBO нокаутировал претендента
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В главном бою на пустой арене MGM Grand в Лас-Вегасе обладатель пояса WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) ожидаемо легко побил Феликса Карабайо (13-2-2, 9 КО). Бой проходил в рамках второго полулегкого веса и был нетитульным.

Развязка боя наступила в шестом раунде, когда Стивенсон свалил соперника после двух тяжелых ударов по корпусу.

В андеркарде главного боя двукратный олимпийский чемпион Робейси Рамирес (3-1, 3 КО) в первом раунде забил до нокаута Йеури Андухара (5-4, 3 КО).

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В статье: Бокс Шакур Стивенсон
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