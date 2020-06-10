WBC может возвысить Фьюри до статуса Ломаченко

Тайсон Фьюри в феврале техническим нокаутом побил Деонтея Уайлдера и стал новым чемпионом WBC в супертяжелом весе. «Временный» титул по версии Всемирного боксерского совета принадлежит еще одному британцу – Диллиану Уайту.

"В WBC сделали Василия Ломаченко франчайзинговым чемпионом, и это позволило Девину Хэйни бороться за титул WBC и не мешать Ломаченко с обязательной защитой.

Никто не просит WBC сделать Фьюри чемпионом франшизы, но если Диллиан Уайт продолжит требовать бой до того, как Тайсон снова сразится с Уайлдером, а затем и с Джошуа, то я думаю, что именно так и будет.

Болельщики не глупые, они знают, кто чемпион. Особенно сейчас, когда из-за пандемии у нас не было боев. Думаю, мы должны делать правильные вещи – организовывать бои, которые действительно привлекают толпу", - цитирует Арума BoxingScene.