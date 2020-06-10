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Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории

Бокс
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Никто и не удивлен.

Мейвезер объявил себя лучшим боксером в истории
Новина українською

Флойд Мейвезер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях и обладатель послужного списка 50-0, поставил себя на первую позицию в рейтинге лучших боксеров мира всех времен и народов.

Следом за собой Мейвезер назвал Роберто Дурана, Пернелла Уитакера, Хулио Сесара Чавеса, а вот Мухаммед Али в рейтинге Флойда стал лишь пятым.

"Он был чемпионом только в одном дивизионе. Главная заслуга Али – он отстаивал свои принципы в ту эпоху, когда афроамериканцы не защищали себя", - объяснил Мейвезер свой выбор.

Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над звездой UFC Конором Макгрегором.

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В статье: Флойд Мейвезер Мухаммед Али
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