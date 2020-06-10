Бернд Бенте: Подвиг братьев Кличко никогда не повторится

Бывший менеджер братьев Кличко Бернд Бенте рассказал о знакомстве с украинскими боксерами, их раскрутке в Германии, а также профессиональном пути. По его мнению, их спортивные результаты – уникальная вещь, которая никогда и никем не будет повторена.

"В 1995 году в Берлине я впервые увидел Владимира в ринге, еще когда он был аматором. В 1996 году я лично встретился с братьямии. Мое первое впечатление о моих братьях? Что они очень высокие (смеется). У меня рост 190 см, но они произвели огромное впечатление.

Благодаря моей журналистской профессии у меня была возможность интенсивно знакомиться с ними. Когда они начали свободно говорить по-немецки, я приглашал братьев Кличко в роли экспертов на ТВ во время боксерских шоу в Германии или тех, которые я прокомментировал в США.

Братья Кличко увидели, что я хорошо заботился о них, и спросили меня, хочу ли я стать их менеджером. Мы работали вместе так пять лет, и после этого в 2007 году мы создали собственную компанию – Виталий, Владимир и я. Я управлял нашей компанией как начальник. Это было время, когда мы организовывали большие поединки, десять раз на футбольном стадионе в Германии. Это было прекрасное время, полное успеха, которое продолжалось до 2017 года.

Кличко стали популярными во всем мире и были отличным брендом. В 2008 году оба брата стали чемпионами в супертяжелом весе, а в 2011 году, после дуэли с Дэвидом Хэем, братья Кличко имели все титулы в супертяжелом весе в своей семье. Я думаю, что этот подвиг никогда не может повториться - два брата, которые имеют все титулы в супертяжелом весе".