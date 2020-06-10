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Тайсон Фьюри: Сначала нужно разбить лицо Уайлдеру, а затем проведём бой с Джошуа

Бокс
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Боксер хочет провести ещё один поединок с Деонтеем

Тайсон Фьюри: Сначала нужно разбить лицо Уайлдеру, а затем проведём бой с Джошуа
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал соглашение с Энтони Джошуа о двух поединках. Первый бой должен состояться летом 2020 года.

"Я только что разговаривал с Дэнни Канааном. Он сообщил мне, что самый большой поединок в истории британского бокса был только что согласован. Сюда, мой мальчик! Сделка на два поединка, Тайсон Фьюри против Энтони Джошуа в следующем году. Одна проблема: мне нужно будет сначала разбить лицо Деонтею Уайлдеру, а затем, в следующем году, мы проведём бой с Джошуа", — сказал Тайсон Фьюри на видео в своём "инстаграме".

Напомним, Джошуа провёл последний из своих поединков 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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