Украинец Радченко вернется в ринг в конце июня

Украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко (7-6, 2 KO) 26 июня в городе Кельце проведет бой против польского боксера Матеуша Мастернака (41-5, 28 KO).

Бой будет главным на вечере бокса Suzuki Boxing Night II, формат – 8 раундов.

Напомним, Радченко проиграл 6 из 7 своих последних боев, но ни разу досрочно. Последний раз он дрался в марте с польским боксером Артуром Шпилькой, уступив скандальным решением судей.