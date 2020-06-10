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Украинец Радченко вернется в ринг в конце июня
Бой состоится в Польше
Украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко (7-6, 2 KO) 26 июня в городе Кельце проведет бой против польского боксера Матеуша Мастернака (41-5, 28 KO).
Бой будет главным на вечере бокса Suzuki Boxing Night II, формат – 8 раундов.
Напомним, Радченко проиграл 6 из 7 своих последних боев, но ни разу досрочно. Последний раз он дрался в марте с польским боксером Артуром Шпилькой, уступив скандальным решением судей.
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