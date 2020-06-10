  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Украинец Радченко вернется в ринг в конце июня
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинец Радченко вернется в ринг в конце июня

Бокс
(1 голосов)

Бой состоится в Польше

Украинец Радченко вернется в ринг в конце июня
Новина українською

Украинский боксер первого тяжелого веса Сергей Радченко (7-6, 2 KO) 26 июня в городе Кельце проведет бой против польского боксера Матеуша Мастернака (41-5, 28 KO).

Бой будет главным на вечере бокса Suzuki Boxing Night II, формат – 8 раундов.

Напомним, Радченко проиграл 6 из 7 своих последних боев, но ни разу досрочно. Последний раз он дрался в марте с польским боксером Артуром Шпилькой, уступив скандальным решением судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Радченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...