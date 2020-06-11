Фьюри и Джошуа заработают около 300 миллионов долларов

Накануне стало известно, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) на 2021 год согласовали два боя за все титулы в супертяжелом весе.

В первом бою призовой фонд будет поделен поровну, а в реванше победитель заберет 60% общего гонорара, в то время как проигравшему достанется 40%.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен озвучил ориентировочные суммы, на которые могут рассчитывать два лидера супертяжелого веса. По его словам, гонорар боксеров за каждый бой составит от 60 до 70 миллионов долларов. Таким образом, за два поединка Фьюри и Джошуа разделят около 300 миллионов в американской валюте.

Не исключено, что Фьюри и Джошуа не удастся определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, поскольку у двух британцев есть обязательные претенденты – Диллиан Уайт и Александр Усик соответственно.