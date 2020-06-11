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Промоутер Усика: Мы будем защищать свою позицию

Бокс
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Александр Красюк отреагировал на последние новости.

Промоутер Усика: Мы будем защищать свою позицию
Новина українською

Накануне чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) анонсировал на 2021 год бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), которому принадлежат титулы WBA, WBO, IBF. Позже выяснилось, что стороны сразу же договорились и о реванше, что никак не входит в планы Александра Усика (17-0, 14 КО), который должен драться с Джошуа по линии WBO.

"Усик воспользовался своим статусом в тяжелом весе, чтобы получить звание обязательного претендента в супертяжелом. И, как его промоутер, единственное, что я должен сделать в этой ситуации – это убедиться, что его жертва не была принесена зря.

Мы должны как можно быстрее организовать Усику титульный бой в супертяжелом весе. И мы будем стоять на своем!", - заявил Александр Красюк, генеральный директор K2 Promotions-Ukraine.

Александр Усик после завершения пандемии коронавируса в Лондоне должен провести бой с Дереком Чисорой.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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