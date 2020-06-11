Редкач: Гвоздик вернется и станет чемпионом

Александр Гвоздик, бывший чемпион WBC в полутяжелом весе, в 33 года объявил о завершении спортивной карьеры ради будущего в бизнесе.

"Решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, это его жизнь, у него большая семья, супруга, трое детей. Поэтому ему намного виднее, как проживать свою жизнь. Но я считаю, его самым сильным бойцом своего дивизиона, несмотря на его последний проигрыш Артуру Бетербиеву.

А то, что он проиграл Бетербиеву, на мой взгляд, были допущены определенные ошибки в тренировочном лагере, из которых Саша сделал все необходимые выводы, что сделало его, уверен, еще сильнее.

Я считаю, что он – талантливый и амбициозный спортсмен, и он вернется, и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет абсолютно иным. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира", - заявил Редкач.

В последнем бою в карьере Александр Гвоздик техническим нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву в бою за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе.