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В WBC поздравили Гвоздика с завершением карьеры

Бокс
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Всемирный боксерский совет отметил украинца.

В WBC поздравили Гвоздика с завершением карьеры
Новина українською

Александр Гвоздик в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе. Украинец в 2018-2019 годах владел титулом WBC в полутяжелом весе.

"Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик объявил о своем уходе из бокса в 33 года. WBC желает Александру успехов в его жизни и в его будущих бизнес-планах", - говорится в заявлении WBC.

На профи-ринге Александр Гвоздик с 2014 по 2019 года провел 18 боев – 17 побед (14 нокаутом) при одном поражении.

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В статье: Бокс Александр Гвоздик
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