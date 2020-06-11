В WBC поздравили Гвоздика с завершением карьеры

Александр Гвоздик в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе. Украинец в 2018-2019 годах владел титулом WBC в полутяжелом весе.

"Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик объявил о своем уходе из бокса в 33 года. WBC желает Александру успехов в его жизни и в его будущих бизнес-планах", - говорится в заявлении WBC.

На профи-ринге Александр Гвоздик с 2014 по 2019 года провел 18 боев – 17 побед (14 нокаутом) при одном поражении.