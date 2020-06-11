Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В WBC поздравили Гвоздика с завершением карьеры
Всемирный боксерский совет отметил украинца.
Александр Гвоздик в 33-летнем возрасте объявил о завершении карьеры в боксе. Украинец в 2018-2019 годах владел титулом WBC в полутяжелом весе.
"Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик объявил о своем уходе из бокса в 33 года. WBC желает Александру успехов в его жизни и в его будущих бизнес-планах", - говорится в заявлении WBC.
На профи-ринге Александр Гвоздик с 2014 по 2019 года провел 18 боев – 17 побед (14 нокаутом) при одном поражении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...