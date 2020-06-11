Тайсон отверг предложение на 18 миллионов долларов

По информации портала Globo Esporte, организаторы боев на голых кулаках из компании Bare Knuckle FC предложили Майку Тайсону 18 миллионов долларов за бой с бывшим бойцом UFC Вандерлеем Силвой.

Тайсон отказался драться на голых кулаках, предпочитая провести несколько выставочных боев по классическому боксу.

Тайсон все еще не определился со своими ближайшими планами. Предполагается, что «Железный Майк» после завершения пандемии коронавируса в третий раз встретится на ринге с Эвандером Холифилдом, который в 57 лет также объявил о возобновлении карьеры.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко поддержал политика, который хочет драться с Тайсоном.