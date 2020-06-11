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"Новый Мейвезер" заговорил о бое с Ломаченко
Шакур Стивенсон готов к большому вызову.
Стивенсону принадлежит титул WBO в полулегком весе, в то время как Василий Ломаченко находится на пути к статусу абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.
"Бой с Ломаченко важен для моего наследия. Я не думаю, что он осмелиться на переход в первый полусредний вес.
Возможно, он опуститься ниже. Мы сможем подраться с ним, если будем в одной весовой категории", - сказал Стивенсон для ESPN Ringside.
Василий Ломаченко после завершения пандемии коронавируса должен подраться с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Стивенсон на этой неделе в Лас-Вегасе выиграл бой нокаутом.