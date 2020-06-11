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Букмекеры считают Фьюри фаворитом в бою с Джошуа

Бокс
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Два британца должны подраться в 2021 году.

Букмекеры считают Фьюри фаворитом в бою с Джошуа
Новина українською

Накануне чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил о договоренности по бою с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который владеет титулами по версиям WBA, WBO и IBF. Два британца сразу же согласовали и реванш – оба поединка должны пройти в следующем году.

Первые котировки букмекеров говорят в пользу Фьюри – победа боксера из Манчестера оценивается коэффициентом 1,5, а на Джошуа – около 2,3.

"В течении нескольких лет это был бой мечты. Порой все выглядело маловероятно, особенно из-за борьбы Фьюри со своими демонами и поражения Джошуа от Руиса.

61 % ставок делаются на Фьюри, на Джошуа 36% и 3% на ничью", - цитирует BoxingScene представителя компании Oddschecker.com.

Ранее UA-Футбол сообщал, что команда Александра Усика будет отстаивать свое право на бой с Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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