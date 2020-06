Ушел из бокса в 33. Пять главных моментов карьеры Гвоздика

Решение Александра Гвоздика о завершении карьеры в боксе – шок и абсолютная неожиданность. Не было не единого намека на то, что это может произойти.

До наступления пандемии коронавируса харьковчанин 30 мая в андеркарде у Василия Ломаченко должен был подраться с американцем Джесси Хартом, позже Гвоздик заговорил о втором бое с Артуром Бетербиевым, а затем сменил курс на вакантный пояс WBO, понимая, что с пустыми руками реванш с чемпионом WBC и IBF ему не получить. И вдруг – пенсия.

Символично, что решение Гвоздика об уходе с ринга подоспело ровно в тот день, когда промоутерская компания украинца Top Rank в Лас-Вегасе готовилась открыть первый вечер бокса с того момента, как мир столкнулся с COVID-19.

Мог стать олимпийским чемпионом. Вмешались судьи

Лондон, лето 2012 года. Весь мир с восхищением наблюдает за доминированием сборной Украины по боксу на Олимпийских играх в столице Великобритании. Не исключено, что именно та гегемония блестящей команды Анатолия Ломаченко и стоила Александру Гвоздику заслуженного золота.

Первым с особенностями судейства любительского бокса в бою с британцем Энтони Огого столкнулся Евгений Хитров, а очередь Гвоздика наступила в полуфинальном поединке против Адильбека Ниязымбетова. Александр нанес больше акцентированных ударов, был агрессором в ринге, но судьи насчитали ничью (13:13) и по дополнительным показателям пропустили казаха в финал, хотя перед последним раундом впереди был именно Гвоздик.

Федерация бокса Украины подавала протест на результат боя Гвоздик – Ниязымбетова, однако добиться пересчета ударов и выбить для Александра место в финале так и не удалось. Видимо, Международная Ассоциация Любительского Бокса (AIBA) посчитала, что для Украины достаточно и трех боксеров в финале.

Василий Ломаченко и Александр Усик покинут Лондон с золотом, Денис Беринчик увезет серебро, а Гвоздику достанется лишь бронза. К слову, его обидчик по полуфиналу в бою за звание олимпийского чемпиона на тоненького (15:15 и решение судей) проиграет россиянину Егору Мехонцеву, который проходил Александра на чемпионате мира 2011 года, но среди профессионалов не достиг и 10-й части того, что покорилось украинцу, бесславно завершив карьеру в 2017 году без единого хотя бы второстепенного титула.

Мог не дойти до профи-ринга. Помогли Усик и Ломаченко

Единственный в истории Украины чемпион мира в полутяжелом весе мог никогда не перейти в профессионалы. К счастью, рядом с Гвоздиком были правильные люди – Александр Усик и Василий Ломаченко убедили Александра объединиться в «Украинских Атаманах», а затем поспособствовали его переходу на новый уровень.

«После Олимпиады 2012 года был период, когда не понимал, что делать. Стоял вопрос: заканчивать с боксом или продолжать. Для продолжения рассматривалась следующая Олимпиада 2016 года. Но было непонятно, оставаться еще на 4 года? Но на нее можно было и не попасть.

Как раз тогда организовалась команда «Украинские атаманы». Потом серия закончилась, нужно было что-то делать.

Ребята подписались в профи: Вася Ломаченко, Усик, Тарас Шелестюк был первый, Женя Хитров тоже. И я решил попробовать. Я понял, что это не за гранью фантастики. Я с ними посоветовался, поговорил с Ломаченко.

Когда ездили договариваться за него, они прокидывали такую идею Климасу насчет меня, да и за всех олимпийцев тоже. Когда я решился, я встретился с Васей и попросил его позвонить Климасу. С того момента мы заочно начали сотрудничать. Он пригласил меня в США, мы пообщались с промоутерами. Top Rank сразу же прислал мне контракт», - вспоминает Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Большой куш».

Вместе с Ломаченко Гвоздик начал строить карьеру за океаном – в Top Rank вели Александра по классическому сценарию с непродолжительной «мешочной» диетой и постепенным повышением уровня оппозиции…

Выиграл бой, побывав в нокдауне в первом раунде

В апреле 2016 года Гвоздик во втором раунде своей правой кувалдой наглухо срубил бывшего соперника Сергея Ковалева Наджиба Мохаммеди и завоевал вакантный титул Североамериканской боксерской федерации (NABF). На первую защиту пояса украинец вышел спустя 2,5 месяца после предыдущего боя, а его соперником был неудобный левша Томми Карпенси, который годом ранее продержался менее трех раундов в бою с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном.

Этого никто не ожидал, но Гвоздик уже в первом раунде побывал в довольно тяжелом нокдауне! Александр после своей атаки при заходе в клинч забыл вернуть руки в защитную позицию и мгновенно получил правой в челюсть. По первым ощущениям казалось, что апсет неизбежен, однако Гвоздик смог взять себя в руки и не допустил обострения ситуации, да и сам Карпенси не рискнул пойти ва-банк и не особо активничал в попытке добить украинца.

Гвоздик сделал правильные выводы после стартовой оплеухи и больше не позволял себе «зевать». С третьего раунда Александр за счет преимущества в габаритах захватил инициативу и начал планомерно приближаться к досрочной развязке. Карпенси по-прежнему периодически опасно огрызался, вот только опасное рассечение на переносице, а затем и проблемы с левым глазом сделали поражение американца неизбежным. В шестом раунде Томми после пропущенного удара в корпус сел на колено и не нашел в себе мотивации продолжить бой.

В бою с Карпенси Гвоздик достойно справился со стрессовой ситуацией и получил опыт, который не помешает каждому. Эти знания пригодятся Александру в его чемпионском мегафайте против Адониса Стивенсона. Но об этом чуть позже…

Стал чемпионом в невероятном триллере с трагическим продолжением

Пожалуй, в современной истории украинского бокса никто не становился чемпионом мира так драматично, как Александр Гвоздик. В декабре 2018 года харьковчанин брутальным нокаутом завершил карьеру Адониса Стивенсона, который до встречи с «Гвоздем» не проигрывал на протяжении 8 лет и провел 8 успешных защит титула WBC, побив в том числе небезызвестных Тони Беллью, Анджея Фонфару и Томми Карпенси.

Стивенсон был классическим домашним чемпионом, а потому перед боем в Квебеке все понимали, что единственный шанс Гвоздика отобрать у канадца зеленый пояс WBC – это нокаут. Это ощущение усилилось на старте третьего раунда, когда Гвоздик на контратаке поймал чемпиона правым прямым – судья в ринге Майкл Гриффин проигнорировал чистый нокдаун и тем самым украл у претендента важный балл на судейских записках.

К чемпионским раундах стало понятно, что в равном бою на благосклонность судей на территории соперника Гвоздику рассчитывать не приходится. Это понимал и новый коуч Александра Тедди Атлас, который в каждой паузе напоминал украинцу о необходимости идти вперед.

Переломный момент боя наступил в середине 10-го раунда, когда Гвоздик выдержал тяжелейший левый прямой от Стивенсона. Этим ударом «Супермен» уложил на ринг более двух десятков соперников, но только не в этом случае. Александр грамотно отработал в клинче, а в конце раунда хорошей комбинацией загнал чемпиона в оборону.

В тот момент Гвоздик окончательно поверил в реальность нокаута и вышел добивать Стивенсона. Так и произошло – возрастной канадец после серии пропущенных ударов в панике начал пятиться к канатам, где от расправы его мог спасти только рефери. Судья в ринге вовремя не оценил бедственное положение Адониса и позволил Гвоздику выбросить еще несколько тяжелых ударов в голову незащищенного соперника. Все – Гвоздик новый чемпион WBC!

