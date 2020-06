Дикий бой в США: экс-чемпиону четырежды пробивали ниже пояса

Бывший чемпион мира Джесси Магдалено (28-1, 19 КО) накануне со скандалом одолел малоизвестного боксера из Доминиканской Республики Йенифеля Висенте (36-5-2, 28 КО).

Магдалено по ходу боя дважды отправлял соперника в нокдаун, а Висенте сосредоточился на грязных приемах. Андердог нанес сразу четыре запрещенных удара ниже пояса, за что был оштрафован на четыре балла. Когда в 10-м раунде Висенте снова проверил на прочность «хозяйство» Магдалено скандальный рефери Роберт Берд не выдержал и дисквалифицировал нарушителя.

The low blows from Vicente made the waves, but Jessie Magdaleno had plenty of big moments Thursday night, including his second knockdown of the fight, coming late in the 5th round. ???? #MagdalenoVicente pic.twitter.com/LP4h3xWZqA