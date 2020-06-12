  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дикий бой в США: экс-чемпиону четырежды пробивали ниже пояса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дикий бой в США: экс-чемпиону четырежды пробивали ниже пояса

Бокс
(1 голосов)

Главный бой дня в Лас-Вегасе получился грязным.

Дикий бой в США: экс-чемпиону четырежды пробивали ниже пояса
Новина українською

Бывший чемпион мира Джесси Магдалено (28-1, 19 КО) накануне со скандалом одолел малоизвестного боксера из Доминиканской Республики Йенифеля Висенте (36-5-2, 28 КО).

Магдалено по ходу боя дважды отправлял соперника в нокдаун, а Висенте сосредоточился на грязных приемах. Андердог нанес сразу четыре запрещенных удара ниже пояса, за что был оштрафован на четыре балла. Когда в 10-м раунде Висенте снова проверил на прочность «хозяйство» Магдалено скандальный рефери Роберт Берд не выдержал и дисквалифицировал нарушителя.

Ранее в Лас-Вегасе прошел бой при участии Шакура Стивенсона – потенциальный соперник Василия Ломаченко нокаутом побил Феликса Карабайо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...