Владимир Кличко вошел в топ-100 лучших спортсменов века

Бывший гегемон супертяжелого веса в рейтинге Marca занял 98-е место.

Кличко-младший доминировал в хэвивейте с 2006 по 2015 года. За этот период украинец собрал в своих руках титулы IBF, WBO и WBA, а также по версии журнала The Ring.

Кличко ушел из бокса после двух поражений – в 2015 году Владимира решением судей остановил Тайсон Фьюри, а спустя два года ветеран техническим нокаутом в 11-м раунде уступил Энтони Джошуа.

Владимир Кличко стал единственным украинцем в топ-100 лучших спортсменов века по версии испанских журналистов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что рейтинг издания Marca возглавил пловец Майкл Фелпс, а Роджер Федерер и Рафаэль Надаль вошли в топ-5.