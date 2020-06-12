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Бой Усика с Чисорой может пройти в саду

Бокс
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Необычная обстановка.

Бой Усика с Чисорой может пройти в саду
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) в мае в Лондоне на арене О2 должен был подраться с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

Ранее британский промоутер Усика Эдди Хирн исключал возможность организации боя с Чисорой в саду своего поместья, но теперь Хирн не исключил, что обстоятельства вынудят его пойти на такой шаг.

"Возможно, бой Усика и Чисоры пройдет в саду Matchroom Boxing. На этом поединке можно заработать несколько миллионов за счет продажи билетов, но сейчас мы не можем рассчитывать на эти деньги", - сказал Хирн.

Для Усика бой с Чисорой должен стать вторым с момента перехода в супертяжелый вес. Осенью прошлого года олимпийский чемпион 2012 года в Чикаго побил американца Чазза Уизерспуна.

Ранее UA-Футбол сообщал, что промоутер Усика будет защищать право украинца на титульный бой с Энтони Джошуа.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Эдди Хирн
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