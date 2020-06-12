Чемпион мира: Лопес может уронить Ломаченко

После завершения пандемии коронавируса Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) проведут объединительный бой за все титулы в легком весе.

"Бой, который я реально с нетерпением жду – это поединок между Ломаченко и Лопесом. Слышал, они планируют сделать бой на новом стадионе Las Vegas Raiders. Хотят провести схватку со зрителями – нацелены на 10 тысяч болельщиков. Это будет отличный бой. И что еще важно, этот поединок подарил мне идею и надежду. Так что я теперь тоже надеюсь на скорейший камбэк на ринг

Лома начал карьеру в полулегком весе (до 57,2 кг), затем перешел во второй полулёгкий (до 59 кг), а сейчас выступает в легком дивизионе. Поэтому я считаю, что для Лопеса это более натуральная весовая категория. Он – прирожденный легковес. Так что если он поймает Лому ударом, то сможет потрясти или даже уронить. Но в любом случае верю, что это будет крутой бой.

Лопес хорош: мощный, взрывной. Он умеет ярко подловить. И это круто", - заявил Санта Крус.

Ожидается, что Лопес и Ломаченко выйдут на ринг не ранее сентября.