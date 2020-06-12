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  4. 4 года назад Ломаченко оформил самый зрелищный нокаут в карьере. ВИДЕО
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4 года назад Ломаченко оформил самый зрелищный нокаут в карьере. ВИДЕО

Бокс
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А потом побаловал публику эффектным сальто.

4 года назад Ломаченко оформил самый зрелищный нокаут в карьере. ВИДЕО
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В июне 2016 года Василий Ломаченко брутально разобрался с чемпионом WBO во втором полулегком весе Романом Мартинесом. В пятом раунде боксер из Белгород-Днестровского выбросил комбинацию из двух ударов и отправил Мартинеса в глубокий нокаут.

Василий Ломаченко после победы над Мартинесом в рекордные сроки стал чемпионом мира в двух весовых категориях. На тот момент в его послужном списке было лишь семь боев.

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В статье: Василий Ломаченко
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