4 года назад Ломаченко оформил самый зрелищный нокаут в карьере. ВИДЕО

В июне 2016 года Василий Ломаченко брутально разобрался с чемпионом WBO во втором полулегком весе Романом Мартинесом. В пятом раунде боксер из Белгород-Днестровского выбросил комбинацию из двух ударов и отправил Мартинеса в глубокий нокаут.

Василий Ломаченко после победы над Мартинесом в рекордные сроки стал чемпионом мира в двух весовых категориях. На тот момент в его послужном списке было лишь семь боев.