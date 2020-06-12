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15 лет назад Тайсон проиграл нокаутом и ушел из бокса

Бокс
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Бесславное завершение легендарной карьеры.

15 лет назад Тайсон проиграл нокаутом и ушел из бокса
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Точку в карьере Майка Тайсона в июне 2005 года поставил малоизвестный ирландец Кевин Макбрайд. Тайсон проиграл техническим нокаутом после шестого раунда, когда не смог продолжить бой из-за отсутствия сил. Что интересно, на момент остановки поединка Тайсон разделенным решением лидировал на карточках судей.

"Хочу извиниться перед болельщиками, которые заплатили за это деньги и потеряли время. Думаю, что мне пора заканчивать. Не вижу смысла в дальнейшем появляться на ринге", - говорил Тайсон после боя с Макбрайдом.

Майк Тайсон в 53 года объявил о возвращении на ринг на несколько выставочных боев. Когда именно состоится камбэк «Железного Майка», пока неизвестно.

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В статье: Майк Тайсон
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