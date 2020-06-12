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Тайсон Фьюри сыграл в гольф

Бокс
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Британец не теряет время зря

Тайсон Фьюри сыграл в гольф
Новина українською

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе в свободное время занимается гольфом.

"Не могу дождаться турнира по гольфу", — написал Фьюри в Instagram, комментируя свою игру.

В своем последнем бою, который состоялся 22-го февраля 2020-го года в Лас-Вегасе, Тайсон победил 34-летнего американского боксера Деонтея Уайлдера.

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В статье: Тайсон Фьюри
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