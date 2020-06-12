Тайсон Фьюри сыграл в гольф

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе в свободное время занимается гольфом.

"Не могу дождаться турнира по гольфу", — написал Фьюри в Instagram, комментируя свою игру.

В своем последнем бою, который состоялся 22-го февраля 2020-го года в Лас-Вегасе, Тайсон победил 34-летнего американского боксера Деонтея Уайлдера.