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Тайсон Фьюри сыграл в гольф
Британец не теряет время зря
Британский боксер Тайсон Фьюри (30-1-0, 21 КО), чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе в свободное время занимается гольфом.
"Не могу дождаться турнира по гольфу", — написал Фьюри в Instagram, комментируя свою игру.
В своем последнем бою, который состоялся 22-го февраля 2020-го года в Лас-Вегасе, Тайсон победил 34-летнего американского боксера Деонтея Уайлдера.
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