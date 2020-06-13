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Фьюри объявил свой список лучших супертяжей мира, Усик в ТОП 5
Ожидаемый выбор
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил свой список из ТОП 5 лучших бойцов королевского дивизиона. Его слова цитирует TalkSport.
Так, в рейтинг вошли:
1.Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО)
2. Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО)
3. Энтони Джошуа (23-1, 21 КО)
4. Александр Усик (17-0, 13 КО)
5. Диллиан Уайт (27-1, 18 КО)
Напомним, что ранее Фьюри сыграл в гольф.
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