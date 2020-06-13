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Фьюри объявил свой список лучших супертяжей мира, Усик в ТОП 5

Бокс
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Фьюри объявил свой список лучших супертяжей мира, Усик в ТОП 5
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) объявил свой список из ТОП 5 лучших бойцов королевского дивизиона. Его слова цитирует TalkSport.

Так, в рейтинг вошли:

1.Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО)

2. Деонтей Уайлдер (42-1-1; 41 КО)

3. Энтони Джошуа (23-1, 21 КО)

4. Александр Усик (17-0, 13 КО)

5. Диллиан Уайт (27-1, 18 КО)

Напомним, что ранее Фьюри сыграл в гольф.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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