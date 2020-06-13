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Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: Мы ведем переговоры на сентябрь-октябрь, этому поединку нужна аудитория

Бокс
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Комментарий мексиканца

Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: Мы ведем переговоры на сентябрь-октябрь, этому поединку нужна аудитория
UA-Футбол
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Мексиканский боксер, чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал расклады на бой против украинского чемпиона по версиям WBC, WBO и WBA Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Бой против Ломаченко - это то, о чем мы говорим с Top Rank. Мы хотим организовать этот бой для болельщиков. Поединок должен пройти для большого количества фанатов, а не для пустых трибун. Болельщики заслужили этот бой. Мы должны были драться в мае в Нью-Йорке. Сейчас нам остается только сохранять позитивный настрой.

Мы ведем переговоры о сентябре-октябре. Этому бою нужна толпа. Такой поединок не может пройти без живых фанатов. Это тот тип боя, который должен пройти для болельщиков. Арум это понимает, он с этим согласен.

Сейчас сложно что-то прогнозировать. Но если лучший из вариантов будет невозможен, то нужно искать компромисс" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри объявил список лучших супертяжей мира.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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