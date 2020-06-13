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Тарас Шелестюк: Я не буду говорить Пакьяо, потому что он будет выбирать с кем боксировать

Бокс
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Планы украинца

Тарас Шелестюк: Я не буду говорить Пакьяо, потому что он будет выбирать с кем боксировать
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) поделился своими планами на будущее и рассказал, какие поединки хотел бы организовать. Его слова цитирует Pro Boxing Ua:

"Для меня было бы хорошо сражаться на Showtime, так как многие чемпионы с моей весовой категории дерутся здесь. Я не буду говорить за Пакьяо, потому что он будет выбирать, с кем боксировать - ему нет смысла драться со мной или другими претендентами.

Все равно есть Дэнни Гарсия, Кит Турман, Шон Портер - все они боксируют на Showtime. Тот же Угас - интересный кубинский боксер. Он провел отличный бой с Портером.

На данный момент нет никакой информации. В этом году планировал провести 3-4 боя, но на данный момент пока нет ничего. Также у меня есть проблемы с моими промоутерами, которые не хотели устраивать бои даже без телевидения, потому что приходилось бы платить из своего кармана" - сказал он.

Напомним, что ранее Теофимо Лопес рассказал об организации поединка против Василия Ломаченко.

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В статье: Тарас Шелестюк
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