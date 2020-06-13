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Тайсон Фьюри: Я отвечу Уайту так - жди своего времени, до тебя дойдет очередь, но я не заинтересован в таком бою
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) обратился к официальному претенденту на его титул, британцу Диллиану Уайту (27-1, 18 КО). Его слова цитирует Mirror:
"Дилиан Уайт - боксер-однодневка. К тому же его уже нокаутировал Джошуа. Я отвечу Уайту так: жди своей очереди, твое время придет. Я действительно не заинтересован в поединке с тобой.
Если Уайт полагает, что назовет мне несколько имен в социальных сетях, и я откажусь от боя, который принесет чек на 100 миллионов фунтов стерлингов, то ему придется долго ждать" - сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри назвал ТОП 5 боксеров королевского дивизиона.
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