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Бывший катмен Кличко о поражении от Фьюри: Думал, что у Владимира плохой день, пока не увидел, как Тайсон уничтожил Уайлдера

Бокс
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Откровенное признание

Бывший катмен Кличко о поражении от Фьюри: Думал, что у Владимира плохой день, пока не увидел, как Тайсон уничтожил Уайлдера
UA-Футбол
Новина українською

Катмен бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, украинца Владимира Кличко, американец Джейкоб Дюран рассказал о предпоследнем бое своего экс-подопечного. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Да, я работал с Владимиром в бою против Тайсона Фьюри.

Я думал тогда, что у Кличко просто плохой день, но когда я увидел поединок Фьюри против Уайлдера, то понял, что его стиль сделал для Владимира плохой день" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри назвал ТОП 5 супертяжей этого времени.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри
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