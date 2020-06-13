Бывший катмен Кличко о поражении от Фьюри: Думал, что у Владимира плохой день, пока не увидел, как Тайсон уничтожил Уайлдера

Катмен бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, украинца Владимира Кличко, американец Джейкоб Дюран рассказал о предпоследнем бое своего экс-подопечного. Его слова цитирует BoxingSocial:

"Да, я работал с Владимиром в бою против Тайсона Фьюри.

Я думал тогда, что у Кличко просто плохой день, но когда я увидел поединок Фьюри против Уайлдера, то понял, что его стиль сделал для Владимира плохой день" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри назвал ТОП 5 супертяжей этого времени.